ABC: возле Антарктиды не замерз участок моря размером с Францию

Обширный участок в море Беллинсгаузена не покрылся льдом в зимний период, сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на ученых. Площадь незамерзшего района составляет 650 тыс. кв. км, что сопоставимо с территорией Франции. Исследователи опасаются дальнейшего сокращения площади морского льда в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Австралии / Matt Burke Фото: Правительство Австралии / Matt Burke

По словам исследователя Уилла Хоббса из Университета Тасмании, этот участок моря, как правило, покрывается льдом в июне. Спутниковые снимки показывают, что в этом году около 650 тыс. кв. км моря не замерзло. «Думаю, нынешние условия вряд ли позволят образоваться большому количеству морского льда зимой»,— сказал господин Хоббс.

«Вероятно, в августе и сентябре мы увидим небольшое образование льда. Частично это будет лед, приходящий из других мест, но я не думаю, что там образуется много льда»,— сказал он. Ученый отметил, что глобальные последствия сокращения объемов морского льда — подъем уровня мирового океана и сокращение популяции антарктических пингвинов.

В апреле крупнейший в мире айсберг A23 раскололся на мелкие части. Всего за время своего существования его площадь сократилась с 1,3 тыс. кв. км до примерно 50 кв. км. С 2000 года таяние ледников, по данным ООН, привело к повышению уровня Мирового океана на 18 мм. Каждый новый миллиметр создает угрозу попадания в зону затопления примерно для 300 тыс. человек.