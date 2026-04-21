Российские ученые сообщили о разрушении крупнейшего в мире айсберга

Крупнейший в мире айсберг А23а раскололся на мелкие части. За период своей жизни он потерял 99% площади, сообщил Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИ).

Фото: Вадим Махоров / ААНИИ Фото: Полина Солощук / ААНИИ

По данным ученых, в январе площадь айсберга оценивалась в 1,3 тыс. кв. км. Сейчас она составляет менее 50 кв. км. «Айсберг А23а продолжает дрейфовать по чистой воде и раскалывается буквально на глазах. За последние три месяца он преодолел расстояние около 1000 км»,— уточнила главный специалист Центра ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полина Солощук.

В 1986 году айсберг А23а откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в Антарктиде. На момент образования площадь айсберга составляла 4,17 тыс. кв. км. Более 30 лет он находился в центральной части моря Уэдделла, а дрейфовать начал в 2023 году.