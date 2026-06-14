Зампред Канского окружного совета депутатов погиб в ДТП

Одним из погибших в ДТП Красноярском крае оказался заместитель председателя Канского окружного совета депутатов Борис Цуканов. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщил источник в органах власти. В некрологе, опубликованном в соцсетях совета депутатов, говорится о «трагической гибели» зампреда, ее подробности не уточняются.

Авария произошла вчера на 1011 км федеральной трассы «Сибирь» (Р-255 «Сибирь»). Nissan X-trail выехал на встречную полосу, где врезался сначала в Haval Dargo, а затем в Toyota Sienta. После столкновения Nissan и Haval перевернулись на крышу. «В результате ДТП водители автомобилей Nissan X-trail и Haval Dargo от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи», — рассказали в региональном главке МВД России.

Пострадали две пассажирки китайского автомобиля, а также водитель Toyota Sienta. Все трое были доставлены в ближайшую больницу бригадой скорой помощи.

Илья Николаев