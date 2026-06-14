Путин поздравил с юбилеем режиссера Александра Сокурова

Президент РФ Владимир Путин поздравил кинорежиссера, народного артиста России Александра Сокурова с 75-летием. В поздравлении глава государства отметил его вклад в современный кинематограф и воспитание молодых дарований, говорится на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Александр Сокуров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Режиссер Александр Сокуров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Сокуров родился в Иркутской области, но почти вся его творческая жизнь связана с Петербургом. Получил два высших образования. В 1974 году он окончил исторический факультет Горьковского государственного университета, а в 1979 году завершил обучение на режиссерском факультете во ВГИКе в мастерской научно-популярного кино. Господин Сокуров получил известность благодаря фильмам «Русский ковчег», «Фауст» (премия «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля), «Молох» и другим. Его работы сочетают художественное и документальное кино.

«Вас ценят зрители и коллеги за блестящий талант и постоянный творческий поиск, многолетнее служение искусству»,— говорится в телеграмме президента. Путин пожелал режиссеру здоровья и благополучия. Сокуров также известен педагогической деятельностью и участием в общественной жизни Петербурга.

Карина Дроздецкая