FT: в ЕС обсуждают лишение Каи Каллас ее полномочий как главы дипслужбы

Франция и Германия инициировали обсуждение возможного реформирования дипломатической службы Европейского союза. Цель предлагаемой реформы — повысить способность блока справляться с геополитическими кризисами, пишет The Financial Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава европейской дипломатии Кая Каллас

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Глава европейской дипломатии Кая Каллас

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Инициаторы допускают лишение Европейской службы внешних связей (EEAS) и ее нынешней главы Каи Каллас текущих полномочий, сообщили источники FT. Собеседники издания отметили, что годовой бюджет службы составляет порядка €1 млрд, однако «EEAS работает не так, как требуется в современных реалиях».

Часть функций EEAS предлагают передать странам-членам Евросоюза, сообщили источники. Париж, по их данным, предложил ограничить самостоятельность главы дипслужбы и ослабить ее контроль над делегациями по всему миру. Собеседники FT отметили, что в результате EEAS может быть фактически уничтожена, однако реформа, как ожидается, позволит урезать бюрократический аппарат и сэкономить средства.