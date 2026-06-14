В Красноярском крае действуют 95 лесных пожаров

95 лесных пожаров действуют в Красноярском крае. По данным местных властей, большинство очагов возгораний находится в труднодоступной удаленной местности на севере региона. Там фиксируется высокая грозовая активность при отсутствии осадков, ситуацию усугубляют резкие порывы ветра. Самая напряженная обстановка — в Енисейском и Северо-Енисейском округах. «Основные очаги находятся в зонах старых шелкопрядников — участках леса, ослабленных вредителем в прошлые годы», — говорится в сообщении правительства края.

На севере региона усилена группировка для тушения лесных пожаров. Сейчас ее численность составляет 1100 человек. Привлечены дополнительные силы краевого лесопожарного центра, 300 авиапожарных вызваны из федерального резерва и Читинской авиабазы. Для борьбы с пожарами ежедневно задействованы до 30 воздушных судов и водный транспорт. Для искусственного вызывания осадков применяется самолет-зондировщик Ан-26.

Как писал «Ъ-Сибирь», на территории лесов в Красноярском крае введен режим ЧС в связи с установившейся сухой, жаркой погодой и высокой грозовой активностью. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона

Илья Николаев