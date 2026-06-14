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Опрокинувшаяся фура перекрыла движение на трассе Екатеринбург — Пермь

Движение на 267-м км автодороги Пермь – Екатеринбург в Нижнесергинском районе (Свердловская область) полностью перекрыто из-за опрокинувшейся фуры. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля SANY не учел дорожные и метеорологические условия и выбрал небезопасную скорость движения, вследствие чего потерял управление и допустил опрокидывание транспортного средства. «В результате инцидента грузовик полностью перегородил проезжую часть, люди в ДТП не пострадали»,— сообщили в ГИБДД.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства ДТП.

Полина Бабинцева

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