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Локальный режим ЧС ввели на Кубани из-за прорыва дамбы

Администрация Крымского района Краснодарского края объявила режим чрезвычайной ситуации в четырех сельских поселениях. Решение принято из-за прорыва дамбы реки Кубань в районе хутора Западного.

«Режим ЧС введен на территории Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений»,— говорится в сообщении администрации муниципалитета. Вода продолжает поступать на сельскохозяйственные территории и наполнять Афипский канал.

Угроза затопления жилых домов есть в станице Троицкой. Ее жителей оповестили об угрозе. Пункт временного размещения развернут в местном Доме культуры.

Прорыв дамбы произошел в ночь на 4 июня. Размер прорана в районе хутора Западного к 13 июня достиг 80 метров. Власти региона сообщали, что ущерб получили посевы пшеницы, ячменя, сои, кукурузы, подсолнечника, льна, рапса. Общая площадь погибшего урожая составила 2,2 тыс. га.

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