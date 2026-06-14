Локальный режим ЧС ввели на Кубани из-за прорыва дамбы

Администрация Крымского района Краснодарского края объявила режим чрезвычайной ситуации в четырех сельских поселениях. Решение принято из-за прорыва дамбы реки Кубань в районе хутора Западного.

«Режим ЧС введен на территории Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений»,— говорится в сообщении администрации муниципалитета. Вода продолжает поступать на сельскохозяйственные территории и наполнять Афипский канал.

Угроза затопления жилых домов есть в станице Троицкой. Ее жителей оповестили об угрозе. Пункт временного размещения развернут в местном Доме культуры.

Прорыв дамбы произошел в ночь на 4 июня. Размер прорана в районе хутора Западного к 13 июня достиг 80 метров. Власти региона сообщали, что ущерб получили посевы пшеницы, ячменя, сои, кукурузы, подсолнечника, льна, рапса. Общая площадь погибшего урожая составила 2,2 тыс. га.