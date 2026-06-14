В Новгородской области почти 2,7 тысячи человек остались без света из-за грозы и ветра
В результате грозы, ливня и сильного ветра в регионе нарушено электроснабжение. По состоянию на утро 14 июня без света остаются 2712 человек в 15 муниципальных округах, сообщили в министерстве ЖКХ и ТЭК Новгородской области.
Электроснабжение восстанавливают 36 бригад
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Специалисты обнаружили основные повреждения на линиях электропередачи. На восстановлении работают 36 бригад — 107 человек и 36 единиц техники. Работы продолжаются.
Днем ранее, 13 июня, из-за непогоды без света оставались 2693 человека в 116 населенных пунктах. Энергетики продолжают ликвидацию последствий.