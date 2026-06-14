Ликвидирован пожар в онкологическом диспансере Омска

В омском онкологическом диспансере ликвидирован пожар. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

По информации спасательного ведомства, в 04:06 утра в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в здании онкодиспансера на улице Завертяева. К прибытию первых пожарных расчетов наблюдалось открытое горение на седьмом этаже (там находится абдоминальное отделение). В 04:40 возгорание было локализовано, в 05:18 — ликвидировано. Пожар тушили 38 человек и 11 единиц техники, спасательные подразделения эвакуировали пять человек.

Как рассказали в прокуратуре, по предварительным данным, причиной возгорания мог стать «аварийный режим электрооборудования». По факту происшествия прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности.

Илья Николаев