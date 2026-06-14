Глава СК требует доклад о гибели людей во время прогулки на лодке по озеру на Алтае

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о гибели трех человек во время прогулки на лодке по озеру в Алтайском крае. Об этом рассказали в ведомстве.

Инцидент, в обстоятельствах которого разбирается следствие, случился вечером 13 июня на озере Линево в селе Дмитро-Титово. Мужчина катал на моторной лодке шестерых детей. На расстоянии 10–12 метров от берега лодка перевернулась. В результате происшествия погибли трое: судоводитель и двое детей 8 и 9 лет. Четверо детей смогли спастись. В краевом управлении МЧС сообщили, что ведется поиск тел погибших.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Илья Николаев