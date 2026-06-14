Выезд из Ярославля в Москву закрыли из-за новой атаки БПЛА

В Ярославской области сообщили о повторной атаке беспилотников сегодня утром. По словам губернатора Михаила Евраева, было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

«В целях обеспечения безопасности вновь перекрыто движение... от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной, — написал глава региона в "Максе". — Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностях либо выбирайте маршрут, минуя этот участок».

Ранее губернатор сообщил, что во время атаки БПЛА начался пожар на объекте ТЭК.