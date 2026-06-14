Женщина погибла под колесами каршеринга на КАД после вынужденной остановки

Смертельное ДТП произошло на 41-м км Кольцевой автодороги. Водитель Hyundai Solaris врезался в аварийно остановившийся каршеринговый автомобиль Changan, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В момент удара 37-летняя женщина, которая совершила вынужденную остановку, вышла на проезжую часть, не выставив аварийный знак. От наезда китайской иномарки она скончалась на месте.

Водитель Hyundai и его 27-летняя пассажирка госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Шестилетний ребенок, находившийся в той же машине, доставлен в больницу с легкими травмами. Полиция проводит проверку, устанавливаются точные обстоятельства аварии.

Карина Дроздецкая