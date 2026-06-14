Житель Новосибирска открыл стрельбу по проезжавшему автомобилю

В Новосибирске мужчина открыл стрельбу по проезжающему мимо автомобилю. По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

Видео с кадрами инцидента во дворе жилого дома в Советском районе опубликовали в соцсетях очевидцы. На записи видно, как мимо компании, расположившейся на лавочке у подъезда, проезжает автомобиль. Находившийся в нем пассажир что-то выкрикивает через приоткрытое переднее стекло. В ответ один из отдыхающих достает пистолет и стреляет по набирающей скорость машине.

О пострадавших в результате стрельбы не сообщается.

Илья Николаев