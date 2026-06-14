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В Ленобласти установят 10 станций для очистки воды

В регионе появятся еще 10 модульных станций водоподготовки. Их установят в Вистино, Громово, Житково, Моторном, Старополье, Токарево, Заводском, Красносельском и еще две — в Ефимовском, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В этом году заработали уже четыре станции

В этом году заработали уже четыре станции

Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

В этом году заработали уже четыре станции

Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

«Благодаря запуску станций до конца 2026 года чистая вода поступит в дома почти 14 тысяч жителей Ленинградской области»,— заявил господин Дрозденко.

В этом году четыре станции уже заработали в Петровском, Рощино, Ромашках и микрорайоне Пороги города Волхова.

Карина Дроздецкая

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