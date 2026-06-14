Петербург накроет облаками: солнца не будет, местами дожди

В воскресенье, 14 июня, погоду в Северной столице будет определять тыловая часть циклонического вихря, центр которого смещается в Ботнический залив. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, в Ленинградской области возможны грозы, сообщает российский метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Температура воздуха в городе составит +20…+22°

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Температура воздуха в городе составит +20…+22°

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Температура воздуха в городе составит +20…+22°, в области — +18…+23°. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

В понедельник днем также местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью температура опустится до +11…+13°, днем прогреется до +20…+22°.

Карина Дроздецкая