Петербург накроет облаками: солнца не будет, местами дожди
В воскресенье, 14 июня, погоду в Северной столице будет определять тыловая часть циклонического вихря, центр которого смещается в Ботнический залив. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, в Ленинградской области возможны грозы, сообщает российский метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Температура воздуха в городе составит +20…+22°
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
Температура воздуха в городе составит +20…+22°, в области — +18…+23°. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.
В понедельник днем также местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью температура опустится до +11…+13°, днем прогреется до +20…+22°.