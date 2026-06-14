ФК «Сибирь» в стыковых матчах за выход в Первую лигу сыграет со столичным «Велесом»

В заключительном туре Второй футбольной лиги (группа «Золото») ФК «Сибирь» сыграл вничью 1:1 с «Волгарем» из Астрахани. Новосибирцы открыли счет на 53-й минуте: отличился нападающий Антон Кобялко, который головой в падении послал мяч в правый от вратаря угол. Уже через 5 минут астраханцы получили право на 11-метровый удар. Пенальти реализовал Александр Помалюк.

ФК «Сибирь» с 32 очками занял третье место в турнирной таблице и в стыковых матчах за выход в Первую лигу сразится с московским «Велесом». Матчи состоятся 17 июня в Домодедове и 21 июня в Новосибирске.

Илья Николаев