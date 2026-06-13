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На Среднем Урале отказались хоронить бойца, ушедшего на СВО из другого региона

Глава одного из 94 муниципалитетов Свердловской области отказался выделять средства на похороны погибшего жителя территории, который ранее отправился в другой регион для подписания контракта с Минобороны для участия в специальной военной операции (СВО), рассказала уполномоченный по правам человека на Среднем Урале Татьяна Мерзлякова в интервью «Ъ-Урал». Омбудсмен подчеркнула, что решила вопрос совместно с вице-губернатором Василием Козловым.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Житель одной из наших территорий ушел на СВО от другого региона, где платили больше, и глава говорит: "Я почему должен тратить бюджетные деньги на его похороны, если он не от нас пошел?". Здесь надо иметь баланс, и во всех случаях мы его находим»,— отметила уполномоченный, не став называть имя главы.

По словам Татьяны Мерзляковой, ситуация с решением проблем бойцов в Свердловской области «сильно изменилась» после поручения губернатора Дениса Паслера главам муниципалитетов о провидении приемов по теме спецоперации каждую среду. Омбудсмен подчеркнула, что ездит по территориям вместе с Василием Козловым и контролируют, как чиновники реагируют на обращения. «В муниципалитетах научились работать с людьми, ко мне с территорий начали массово отправлять людей с почти запутанными проблемами, но иногда мы видим с Василием Валерьевичем, что есть вопросы (к главам.— "Ъ-Урал")»,— призналась она.

Татьяна Мерзлякова является рекордсменом среди всех региональных омбудсменов в России по времени работы на посту. За 25 лет ее аппарат рассмотрел более 1 млн обращений и выстроил работу со всеми руководителями подразделений Центрального военного округа (ЦВО) для решения большего числа вопросов по теме СВО. В своем первом интервью после переизбрания на шестой срок уполномоченный рассказала о готовности властей к возвращению бойцов, высказалась о закрытии правозащитных организаций и не исключила проведения широкой амнистии.

Об итогах 25 лет работы Татьяны Мерзляковой на посту омбудсмена и планах до 2031 года — в ее интервью «Ъ-Урал».

Василий Алексеев

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