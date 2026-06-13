Сотрудник МЧС и мирный житель пострадали при ударе БПЛА в Белгородской области

При ударе БПЛА в поселке Красная Яруга Белгородской области пострадали два человека — пожарный и водитель грузовика. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

На месте удара поврежден служебный автомобиль МЧС, здание пожарной части и хозпостройка. В селе Отрадное при ударе дрона загорелась крыша надворной постройки. Пожар потушен. В хуторе Церковный при атаке повреждена кабина грузового автомобиля.

В селе Чайки при детонации взрывного устройства пострадал 13-летний мальчик. В городе Грайворон при ударе дрона был ранен боец «Орлана», сообщал оперштаб Белгородской области.