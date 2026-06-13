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Ребенок пострадал при детонации взрывного устройства в Белгородской области

В селе Чайки Белгородского округа Белгородской области произошел взрыв на территории частного домовладения. В результате инцидента пострадал 13-летний мальчик, сообщили в региональном оперативном штабе в Мах.

По данным властей, подросток получил тяжелые травмы, включая проникающее ранение легкого и множественные осколочные повреждения лица и тела. Бригада скорой помощи доставляет его в детскую областную клиническую больницу.

Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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