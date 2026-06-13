Талибы ввели войска в Герат из-за опасений возобновления протестов

Талибы разместили вооруженные силы в городе Герат на северо-западе Афганистана и районе Дашт-е Барчи на западе Кабула, чтобы предотвратить возобновление протестов. Об этом сообщает TOLOnews Plus. 9 июня в Герате прошли протесты после задержания около 30 женщин по обвинению в нарушении дресс-кода.

Губернатор Герата Нур Ахмад Исламджар направился в Кабул. По информации TOLOnews Plus, цель поездки — обсудить ситуацию в городе с представителями Талибана. В Герате и в районе Дашт-е Барчи ввели военное положение.

По данным Миссии ООН по содействию Афганистану, во время подавления протестов в Герате 9 июня погиб как минимум один ребенок, еще несколько человек пострадали. Большинство задержанных 6 и 7 июня женщин — этнические таджички. Их освободили на следующий день. Как заявил губернатор Герата, женщины носили хиджаб иранского образца вместо бурки.