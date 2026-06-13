Талибан стянул полицию и военных на запад Кабула в ожидании протестов

Власти Афганистана стянули полицию и вооруженные силы в район Дашт-е Барчи на западе Кабула из-за опасений протестов, сообщают «РИА Новости». На прошлой неделе талибы подавили протесты в городе Герат, применяя огнестрельное оружие и палки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ebrahim Noroozi / AP Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Как отмечается в публикации, в Герате и в районе Дашт-е Барчи введено военное положение. Правоохранительные силы развернули вдоль дороги «Шахид Мазари», их число растет. Многие магазины и супермаркеты на главной улице района закрыты. Переулки Кабула патрулируют отряды талибов на мотоциклах.

6 и 7 июня сотрудники гератского управления министерства поощрения добродетели и предотвращения порока и полиция задержали 30 женщин из-за нарушения ими дресс-кода. Подавляющее большинство из них — этнические таджички. Женщин освободили на следующий день. Как заявил губернатор Герата, задержанные носили хиджаб иранского образца вместо бурки.

9 июня в городе прошли массовые протесты против произвольных задержаний женщин. По данным Миссии ООН по содействию Афганистану, из-за стрельбы по протестующим погиб по меньшей мере один ребенок, еще несколько человек получили ранения. ООН, Евросоюз и несколько других организаций осудили действия талибов.