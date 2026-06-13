На химзаводе «Титановые инвестиции» на севере Крыма произошла авария

На химзаводе «Титановые инвестиции» в Армянске на севере Крыма произошла авария. Об этом сообщил глава администрации города Василий Телиженко.

Господин Телиженко прибыл на место аварии. «Лично убедился — превышения предельно допустимых норм концентрации веществ нет»,— сообщается в его Telegram-канале. Идет ликвидация последствий. На месте работают сотрудники лабораторий, добавил глава администрации Армянска.

Филиал ООО «Титановые Инвестиции» в Армянске — единственный производитель диоксида титана в России. Помимо этого на заводе выпускают серную кислоту, железный купорос и минеральные удобрения.