Власти Петербурга заявили об отсутствии дефицита топлива на городских АЗС

В комитете по энергетике Санкт-Петербурга прокомментировали сообщения об ограничениях на продажу топлива, с которыми 13 июня столкнулись автомобилисты на отдельных заправках сети «Татнефть». В ведомстве заявили, что на данный момент оснований для возникновения дефицита топлива на рынке города нет, пишет «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге заверили, что запасов бензина и дизеля достаточно

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Петербурге заверили, что запасов бензина и дизеля достаточно

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как отметили в комитете, специалисты на постоянной основе контролируют объемы запасов на городских нефтебазах. По данным ведомства, имеющихся резервов бензина марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельного топлива, достаточно для стабильного обеспечения потребителей.

Также в комитете подчеркнули, что никаких распоряжений или указаний о введении ограничений на реализацию топлива на автозаправочных станциях со стороны городских властей не выпускалось.

Ранее жители города сообщали о временных ограничениях на отдельных АЗС.

Матвей Николаев