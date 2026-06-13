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СКР проводит проверку после исчезновения семилетнего ребенка на острове в Карелии

Следователи начали проверку по факту исчезновения семилетнего жителя Санкт-Петербурга во время отдыха на острове в Лахденпохском районе Карелии. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по республике.

На острове в Ладожском озере ищут пропавшего мальчика из Петербурга

На острове в Ладожском озере ищут пропавшего мальчика из Петербурга

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На острове в Ладожском озере ищут пропавшего мальчика из Петербурга

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, днем 12 июня около 14:00 семья, в составе которой находились четверо взрослых и двое детей, прибыла на остров Есисаари в акватории Ладожского озера.

Спустя примерно полтора часа родственники заметили отсутствие мальчика. Самостоятельные поиски на территории острова результата не дали, после чего взрослые обратились в экстренные службы.

В настоящее время организована доследственная проверка. К поисковой операции привлечены сотрудники Карельской поисково-спасательной службы, включая водолазов, которые обследуют акваторию Ладожского озера в районе острова.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Матвей Николаев

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