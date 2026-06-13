Польша решила частично отменить меры по сдерживанию цен на топливо

Польша повысит до прежнего уровня акцизный налог на бензин, сообщил премьер-министр Дональд Туск. Он объяснил это продвижением переговоров по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Акциз был снижен в апреле из-за роста цен на топливо.

«В течение всего этого кризиса у нас было самое дешевое топливо в Европе, но мы завершим этот проект этим летом»,— сказал господин Туск журналистам (цитата по Reuters).

В апреле в Польше снизили НДС на топливо с 23% до 8%, ввели потолок цен на бензин и дизельное топливо, а также понизили акцизный налог до минимального уровня в ЕС — 0,29 злотых ($0,08). Меры продлевались каждые две недели. 12 июня власти Польши решили оставить пониженную ставку НДС и потолок цен до конца июня, но повысить акциз.

Цены на топливо на мировых рынках выросли из-за ситуации на Ближнем Востоке. С конца февраля было ограничено судоходство в Ормузском проливе, который обеспечивал около 20% мирового спроса на нефть.