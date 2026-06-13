В Петербурге подготовили меры поддержки туристов на случай перебоев со связью

В Санкт-Петербурге совместно с представителями туристической отрасли разработали меры поддержки для гостей города на случай перебоев мобильной связи и доступа в интернет. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Туристам в Петербурге помогут ориентироваться при сбоях интернета

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Туристам в Петербурге помогут ориентироваться при сбоях интернета

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По его словам, помощь туристам уже организована. В павильонах Городского туристско-информационного бюро посетителям предоставляют сведения о работе транспорта, выдают бумажные карты и путеводители, а также помогают с навигацией по городу.

Дополнительную поддержку оказывают сотрудники мобильной информационной службы Ask Me — они консультируют туристов и распространяют печатные карты.

Также продолжает работу городской контакт-центр, куда можно обратиться по телефону с вопросами. Для российских туристов доступен чат-бот в сервисе MAX.

Кроме того, город направил заявку на включение туристического портала Visit Petersburg в так называемый «белый список», чтобы ресурс оставался доступным даже при ограничениях интернета.

Как отметил губернатор, при перебоях мобильной связи жители и гости города могут воспользоваться городской сетью бесплатного Wi-Fi SPB_FREE. Она работает круглосуточно в популярных общественных пространствах, парках, библиотеках, МФЦ и возле станций метро.

Матвей Николаев