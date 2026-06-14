Богослова приняли в школе

В 2026 году редакции «Коммерсантъ-Урал» исполняется 25 лет — в августе 2001 года корпункт федеральной деловой газеты стал полноценным региональным изданием. В юбилейной рубрике «Заметки из прошлого» рассказываем о том, какие темы были актуальны в разные периоды истории «Ъ-Урал». В 2005 году в Екатеринбург приехал президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект, православный богослов Александр Дворкин. Он должен был выступить с лекцией в одной из школ, но ее директор вызвал милицию, которая уложила богослова лицом в пол. Позже было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, а милиции пришлось извиняться, хотя суд признал правонарушение при организации лекции в школе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Профессор-сектовед Александр Дворкин

Фото: Личный архив Александра Дворкина Профессор-сектовед Александр Дворкин

Фото: Личный архив Александра Дворкина

Известный сектовед, профессор Александр Дворкин в конце марта 2005 года находился с визитом в Екатеринбурге по приглашению архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Викентия. Узнав о его приезде, жители микрорайона Южная Подстанция (Чкаловский район) попросили епархию организовать лекцию богослова, так как подозревали, что в ближайшем ДК действует тоталитарная секта.

Как писал «Ъ-Урал», инициативную группу возглавил руководитель комитета по защите прав молодежи Максим Крылов, который, по его словам, заключил устные договоренности о проведении лекции с директором школы №21 Михаилом Боговым.

В екатеринбургской епархии рассказывали, что когда на лекцию пришли люди, то директор учебного заведения Михаил Богов якобы запретил проводить мероприятие, попросил людей покинуть школу. Корреспондентам «Ъ» он тогда рассказал, его смутило, что ему не предъявили документов. «Мы не знали, кто это такие, и я был вынужден вызвать милицию»,— говорил тогда он.

У появившихся милиционеров была информацию о том, что на территории школы проходит несанкционированный пикет, организованный Александром Дворкиным.

По словам очевидцев, они уложили лектора и руководителя миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, священника Владимира Зайцева на землю, заломив руки за спину, а затем отвезли в отделение милиции.

Их отпустили после того, как в отделение приехал депутат Госдумы Евгений Ройзман (признан иностранным агентом), который обратился в прокуратуру с просьбой разобраться в случившемся.

Почти сразу последовала и реакция Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

«Я с большой тревогой услышал сообщение из Екатеринбурга о совершившемся насилии над профессором Дворкиным — известным борцом с тоталитарными сектами, компетентным ученым и неустрашимым проповедником»,— заявил патриарх.

Позже стало известно, что по факту необоснованного задержания и применения насилия сотрудниками милиции в отношении служителей Русской православной церкви прокуратурой Свердловской области возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Поначалу в милиции настаивали на правоте действий сотрудников, подчеркивая, что задержать борцов с сектами пришлось из-за того, что они не хотели расходиться. Но спустя некоторое время и. о. начальника главка Владимир Филиппов принес публичные извинения Екатеринбургской епархии и лично отцу Владимиру Зайцеву. Он заявил, что милиционера, который приезжал в школу, — уволят, а других сотрудников привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Священник Владимир Зайцев все же был привлечен к административной ответственности правонарушение при организации собрания на тему «Тоталитарная секта — погоня за властью и деньгами». Хотя он вину не признал, мировой суд оштрафовал его на 1 тыс. руб. по ч. 1 ст. 20. 2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Несколько лет назад Владимир Зайцев снова оказался в суде. На тот момент он уже являлся экс-священником. Так, по данным Свердловского областного суда, в 2023 году Владимир Зайцев в своих социальных сетях опубликовал три материала с критикой действий Вооруженных сил России, которые привлекли внимание правоохранительных органов, а что был оштрафован на 45 тыс. руб. Это решение он обжаловал, заявив, что в его постах не было «даже намека на дискредитацию». Областной суд отменил штраф за дискредитацию ВС РФ.

Александр Дворкин в июне 2020 года дал интервью «Ъ-Урал», в котором рассказал о ситуации вокруг Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов».

Мария Игнатова