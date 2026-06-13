Мадьяр раскрыл «большую аферу» правительства Орбана

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что правительство его предшественника Виктора Орбана тайно планировало создать в стране лагерь для беженцев, хотя заверяло избирателей в том, что не станет исполнять европейский миграционный пакт. Господин Мадьяр назвал это «одной из самых больших афер» бывшего руководства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр

Фото: Ludovic Marin / Reuters, Ludovic Marin / Pool / Reuters Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр

Фото: Ludovic Marin / Reuters, Ludovic Marin / Pool / Reuters

В июне 2024 года суд ЕС наложил штраф на Венгрию в размере €1 млн в день за отказ исполнять новые европейские правила по приему мигрантов, напомнил Петер Мадьяр. «Орбан говорил, что они никогда и ни при каких обстоятельствах не будут строить лагеря для мигрантов»,— сказал Петер Мадьяр на пресс-конференции в Будапеште (цитата по M1).

Однако в августе 2024 года правительство Венгрии все же решило тайно построить лагерь для беженцев, утверждает Петер Мадьяр. Он представил документы, которые, по его словам, подтверждают эти планы. «Правительство Орбана лгало много раз и по многим вопросам. Оно лгало о бюджетных показателях, средствах ЕС, российско-украинской войне, отключениях коммунальных услуг и социальной ситуации в стране»,— добавил господин Мадьяр.

В 2024 году суд ЕС обвинил власти Венгрии в ограничении доступа беженцев к процедуре международной защиты. Виктор Орбан заявлял, что власти республики скорее готовы ежедневно выплачивать Евросоюзу штраф в размере €1 млн, чем впускать в страну нелегальных мигрантов. Он называл эти расходы «лучшей инвестицией в будущее».