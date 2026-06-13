Голикова сообщила о нехватке медицинских кадров в новых регионах

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях пока не удалось достичь целевых показателей по обеспечению медицинскими специалистами. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным по развитию новых регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Это сложная тема. Мы пока не достигли тех показателей и не решили те задачи, которые перед собой вместе с историческими регионами ставим. 46 тыс. врачей сегодня работает на территориях новых регионов»,— сказала госпожа Голикова.

Вице-премьер также сообщила, что ежегодно в новых регионах медицинские профилактические осмотры и диспансеризацию проходят более 1,9 млн взрослых и свыше 530 тыс. детей. Отдельное внимание, по ее словам, уделяется участникам специальной военной операции.

Вице-премьер уточнила, что в прошлом году обследования прошли около 14,5 тыс. участников СВО и 4 тыс. ветеранов, а под медицинское наблюдение были взяты примерно 12 тыс. военнослужащих.