Хуснуллин отчитался об экономическом развитии новых регионов

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях восстанавливается работа промышленных предприятий. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в докладе президенту Владимиру Путину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Марат Хуснуллин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Вице-премьер Марат Хуснуллин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как рассказал зампред правительства, в этих регионах производится все больше продукции, они постепенно интегрируются в общую экономическую систему России. В регионах развивается сельское хозяйство, земли сельхозназначения вовлекаются в оборот, сообщил господин Хуснуллин. Вице-премьер назвал развитие экономики новых регионов важнейшей задачей, напрямую влияющей на всю страну.

Марат Хуснуллин также рассказал, что число участников свободной экономической зоны регионов превысило 500. Объем заявленных инвестиций достигает 383 млрд руб. Свободная экономическая зона способствует притоку инвестиций и росту деловой активности, заключил вице-премьер. Кроме того, по словам чиновника, власти в четырех регионах поставили на инвентаризационный учет шесть миллионов объектов недвижимости.

Сегодня Владимир Путин проводит совещание о развитии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Президент заявил о необходимости к 2030 году вывести новые регионы на общероссийские показатели по уровню жизни и развитию инфраструктуры.