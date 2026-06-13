Пять человек погибли при крушении военного Ан-32 в Индии

При крушении самолета Ан-32 ВВС Индии на северо-востоке страны погибли пятеро военнослужащих. Об этом рассказала в X пресс-служба индийских ВВС. The Economic Times сообщает, что выжил второй пилот, сейчас он госпитализирован.

«Лидер эскадрильи Прашант Сингх, лейтенант Шубхам Кумар, сержант Джитендра Шарма, стажеры Кхемарам Кумават и Данияль Алам принесли высшую жертву, исполняя свой долг. ВВС Индии выражают самые глубокие соболезнования семьям погибших и твердо стоят рядом с ними в этот час скорби», — указывается в сообщении ведомства.

Сегодня около 10:00 по местному времени Ан-32 ВВС Индии потерпел крушение во время посадки на авиабазе в городе Джорхат штата Ассам. Продолжается расследование причин аварии, сообщили представители ВВС.