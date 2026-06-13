На северо-востоке Индии разбился военный самолет Ан-32

Самолет Военно-воздушных сил Индии Ан-32 потерпел крушение во время посадки в городе Джорхат штата Ассам на северо-востоке страны. Об этом пресс-служба ВВС сообщила в X.

«Составляется комиссия по расследованию, чтобы установить причину аварии», — указали в ведомстве.

По сообщениям телеканала NDTV, самолет упал на территории авиабазы, после чего возник пожар. Информации о пострадавших или погибших пока не поступало.

Несколько месяцев назад в районе авиабазы в Джорхате уже происходило крушение военного самолета. В марте в 60 км от города разбился индийский истребитель Су-30 МКИ. В результате инцидента два пилота погибли.