В Пушкине задержали мужчину после стрельбы с балкона жилого дома

В Пушкине полиция задержала мужчину после сообщений о стрельбе в жилом квартале. Об этом 13 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жителей Пушкина напугали выстрелы с третьего этажа

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Жителей Пушкина напугали выстрелы с третьего этажа

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Инцидент произошел накануне около 20:25. В полицию обратились очевидцы, услышавшие выстрелы у дома № 44 на Железнодорожной улице. По предварительным данным, стрельба велась с балкона квартиры на третьем этаже.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили личность нарушителя. Им оказался 41-летний местный житель, который, по информации правоохранителей, находился в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительным данным, мужчина дважды выстрелил в воздух из травматического пистолета во время празднования Дня России.

В результате происшествия никто не пострадал. Подозреваемого задержали, оружие изъяли. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Матвей Николаев