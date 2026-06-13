Над Новгородской областью ночью отразили атаку беспилотников

В ночь на 13 июня силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов над территорией Новгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дронов.

Глава области обратился к жителям с просьбой соблюдать меры безопасности и не приближаться к возможным обломкам беспилотников.

«При обнаружении обломков БПЛА не приближайтесь к ним и не трогайте — это очень опасно! Сразу сообщайте по номеру 112», — написал губернатор в социальных сетях.

По данным Минобороны РФ, всего за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 177 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Согласно информации ведомства, беспилотники были уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Матвей Николаев