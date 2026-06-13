В Петербурге задержали подростков по делу о серии нападений в Красногвардейском районе

В Санкт-Петербурге задержали двух подростков, которых подозревают в совершении хулиганских действий в Красногвардейском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СК расследует нападения подростков в Красногвардейском районе

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ СК расследует нападения подростков в Красногвардейском районе

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, один из эпизодов произошел в сентябре прошлого года в продуктовом магазине. Как утверждают правоохранители, несовершеннолетние вступили в конфликт с мужчиной, оскорбили его и нанесли множественные удары руками и ногами по голове и телу.

Следователи также проверяют их возможную причастность к другому инциденту — нападению на молодых людей во дворе дома на Пискаревском проспекте. Материалы по этому происшествию переданы в следственный отдел для дальнейшего разбирательства.

В отношении подростков возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Сейчас с ними проводятся следственные действия, а также устанавливается возможная причастность других лиц.

Вопрос об избрании меры пресечения находится на рассмотрении.

Матвей Николаев