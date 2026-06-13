Штаты расхозяйничались

Сборная страны, в которой пройдет львиная доля матчей нынешнего чемпионата мира по футболу, открыла его какой-то даже слишком легкой победой. Выступающая в группе D команда США разгромила казавшихся крепкими соперникам парагвайцев со счетом 4:1, по сути, убив интригу еще в первом тайме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Игрок сборной США Джованни Рейна забивает четвертый гол в ворота команды Парагвая Фото: Kirby Lee / Reuters Игрок сборной Парагвая Хулио Энсисо (в центре) Фото: AP / Andre Penner / AP Противоборство американца Кристина Пулишича (справа) и парагвайца Хуана Касереса (в центре) Фото: AP / Jayne Kamin-Oncea / AP Игрок команды США Алекс Фримен борется за мяч Фото: AP / Jayne Kamin-Oncea / AP Американец Малик Тилльман (в центре) против парагвайцев Густаво Веласкеса и Рамона Сосы Фото: Lisi Niesner / Reuters Парагваец Алекс Арсе (слева) и американец Алекс Фримен Фото: Daniel Cole / Reuters Момент матча команд США и Парагвая Фото: AP / Mark J. Terrill / AP Парагвайский голкипер Орландо Хиль Фото: AP / Mark J. Terrill / AP Футболисты США радуются голу в ворота Парагвая Фото: Lisi Niesner / Reuters Болельщики сборной США Фото: Kirby Lee / Reuters Следующая фотография 1 / 10 Игрок сборной США Джованни Рейна забивает четвертый гол в ворота команды Парагвая Фото: Kirby Lee / Reuters Игрок сборной Парагвая Хулио Энсисо (в центре) Фото: AP / Andre Penner / AP Противоборство американца Кристина Пулишича (справа) и парагвайца Хуана Касереса (в центре) Фото: AP / Jayne Kamin-Oncea / AP Игрок команды США Алекс Фримен борется за мяч Фото: AP / Jayne Kamin-Oncea / AP Американец Малик Тилльман (в центре) против парагвайцев Густаво Веласкеса и Рамона Сосы Фото: Lisi Niesner / Reuters Парагваец Алекс Арсе (слева) и американец Алекс Фримен Фото: Daniel Cole / Reuters Момент матча команд США и Парагвая Фото: AP / Mark J. Terrill / AP Парагвайский голкипер Орландо Хиль Фото: AP / Mark J. Terrill / AP Футболисты США радуются голу в ворота Парагвая Фото: Lisi Niesner / Reuters Болельщики сборной США Фото: Kirby Lee / Reuters

Этот матч, конечно, немного обескуражил даже тех, у кого благодаря навязчивой американской футбольной пропаганде, повторявшей неделями, месяцами одну и ту же мантру, крепко засела в голове мысль: у США лучшая сборная среди всех, какие когда-либо представляли страну. Золотое поколение. Поколение, которое, вот увидите, далеко пройдет. Но чтобы старт был таким гладким? Да против команды, которая после ее успехов в южноамериканской квалификации считалась оппонентом неприятным?

Неприятностями от игры сборной Парагвая попахивало чуть больше пяти минут.

Залитый солнцем громадный стадион в пригороде Лос-Анджелеса, перед матчем увлеченно искавший на трибунах знаменитостей и, разумеется, без труда находивший их — Пэрис Хилтон и Тома Круза, Софию Вергару и Леонардо Ди Каприо, Джорджа Лукаса и Дэвида Бекхема, в начале его насторожился. Парагвайцы, приучившие к тому, что, сталкиваясь с сильными, пляшут от печки, то есть обороны, и не лезут на рожон, как-то чересчур настойчиво перли впереди. Получается, за сильных американцев не принимали. С такими можно и понаглее.

Но вдруг сборная США, только что отбивавшаяся, взорвалась. Две ее творческие натуры — Уэстон Маккенни и Кристиан Пулишич — по очереди раскидали нескольких парагвайцев дриблингом, обыгрались друг с другом в штрафной, а выкинувшийся на пас Маккенни Дамьян Бобадилья срезал мяч в собственные ворота. Походило на несчастный случай. Из таких иногда ничего не вырастает.

Но вскоре взгляд уже фиксировал какое-то просто колоссальное превосходство сборной США.

Он фиксировал, что не тянут рядом с ней парагвайцы. Проигрывают во всем — в технике прежде всего. И не понимают, как прикрыть правый фланг своей обороны — тот, где Пулишич, Малик Тиллман, тот, на который все время посматривает, решая, как разворачивать атаку, Маккенни. Перевод оттуда на фланг противоположный обнаружил Серджиньо Деста в такой позиции, что вполне мог бы расстрелять парагвайского вратаря Орландо Хиля. Но нет, чуть-чуть замешкался.

В середине первого тайма, как обычно, команды отправили на маленькую паузу — освежаться водичкой. А ESPN опубликовал такую статистику. У защитника сборной США Тима Рима ровно три десятка точных пасов. А у всех парагвайцев их лишь на четыре больше. Ну да, иллюстрация доминирования выходила неплохая. В некоторых американских медиаресурсах даже принялись увлеченно и подробно рассказывать о том, как менял сборную США выдающийся аргентинский тренер Маурисио Почеттино.

Плоды перемен — налицо, на поле. Как все ладно скроено! Как классно игроки дополняют друг друга!

Похоже, никого не беспокоил тот нюанс, что вообще счет-то пока тонкий и скользкий. Преимущество преимуществом, но забить-то американцам после того автогола Бобадильи не удается.

Но нет, никто впереди паровоза не бежал, потому что второй мяч наконец созрел. Фоларин Балогун, которому в схемах Почеттино отведена роль центрфорварда классического, такого, что все время на передовой, сперва поразил ворота из крохотного офсайда, а затем уже абсолютно легально. Опять успех родился на левом фланге американского нападения, на котором заброс Энтони Робинсона добрался до разогнавшегося Пулишича. Дальше были прострел в центр штрафной, растерянность парагвайских защитников и четкое завершение от Балогуна.

Еще разок он отличился, когда уже казалось, что американцам по итогам тайма хватит и 2:0. Истекало компенсированное время, они лениво передавали мяч друг другу, но внезапно разбежались. А Фоларин Балогун ловко отклеился от Омара Альдерете, качнул финтом Густаво Гомеса и превратился в автора дубля.

У этого американского фейерверка была и обратная сторона. Задав такую трепку сопернику, тяжело настроить себя на продолжение в том же искристом ключе.

Тем более если тренер уже тоже явно нацеливается на следующие матчи, с австралийцами и турками, и убирает с поля лидеров — Пулишича, Балогуна, Деста. В общем игра потускнела, а парагвайцы в какой-то момент почувствовали: можно и самим надавить. Надавили и убедились, что американская оборона может жутко сфальшивить, вся завалившись в одну сторону и оставив для Маурисио широченный свободный коридор — беги и бей. А после этого гола играть оставалось еще без малого полчаса. Какая-никакая интрига подвисла. Но американцы вовремя взяли себя в руки, а в концовке уже перед финальным свистком Джованни Рейни, недавно вышедший на замену, шикарным ударом воткнул мяч в угол парагвайских ворот, добавив увесистости американской победе.

Алексей Доспехов