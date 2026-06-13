Дэвид Бекхем получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде

Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхем стал первым футболистом, получившим звезду на голливудской «Аллее славы». Его звезда стала 2849-й на аллее.

«Должен признать, что все это кажется довольно сюрреалистичным. В моей карьере было много потрясающих моментов, но находиться здесь, в Лос-Анджелесе, и получать звезду на всемирно известной "Аллее славы" — это действительно что-то невероятное»,— сказал Дэвид Бекхем на церемонии награждения (цитата по ESPN).

51-летний Дэвид Бекхем провел за национальную сборную 115 матчей и забил 17 голов. Футболист играл за «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и ПСЖ.

В мае газета The Times назвала Бекхема первым британским спортсменом-миллиардером. Он владеет долей в клубе MLS «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, которая оценивается примерно в 300 млн фунтов.