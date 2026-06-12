В Ульяновске в суд направлено дело о мошенничестве на реконструкции очистных

В Ленинский районный суд Ульяновска направлено уголовное дело гендиректора и владельца компании «Империал» (Москва), обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), сообщила прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуроры отмечали, что проверки показывали: фактически московский "Империал" не выполнил свои обязательства по контракту и ничего не построил

Фото: фото прокуратуры Ульяновской области Прокуроры отмечали, что проверки показывали: фактически московский "Империал" не выполнил свои обязательства по контракту и ничего не построил

Фото: фото прокуратуры Ульяновской области

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», уголовное дело было возбуждено в октябре прошлого года. По версии следствия, исполняя контракт по реконструкции очистных сооружений в Барыше Ульяновской области, компания «Империал» «заключила фиктивные договоры с подконтрольной организацией «ВСК Строй» на поставку оборудования и материалов». В региональные органы власти был направлен ряд документов, содержащих заведомо ложные сведения о понесенных участником казначейского сопровождения затратах на покупку материалов в рамках исполнения обязательств подрядчика по муниципальному контракту, который выполнялся в рамках нацпроекта «Экология». Средства были получены, израсходованы, а материалы и часть оборудования не поставлены.

По данным следствия, Ульяновской области в лице администрации Барышского района был причинен ущерб на сумму более 2,9 млн руб.

В минувший понедельник Ленинский районный суд огласил приговор бывшему зампреду правительства Ульяновской области Владимиру Пушкареву, признанному виновным в превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, от трех до 10 лет лишения свободы). Дело Владимира Пушкарева было непосредственно связано с компанией «Империал». По данным следствия, Владимир Пушкарев незаконно оказал содействие ООО «Империал» в заключении контракта на реконструкцию очистных, выполняемого в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Согласно контракту, заключенному с управлением архитектуры и строительства Барышского района, подрядчик должен был выполнить работы по реконструкции очистных сооружений в городе Барыше. По версии следствия, «используя служебное положение, обеспечил заключение контракта с аффилированной с ним компанией «Империал», «кроме того, он давал незаконные указания об увеличении суммы авансирования лоббируемой фирме, а также изменял иные значимые условия контракта в пользу подрядчика». В прокуратуре отмечали, что, несмотря на перечисление «Империалу» более 223,5 млн руб., контракт так и не был исполнен, объект в эксплуатацию не введен.

Суд согласился с доводами обвинения и приговорил бывшего вице-премьера к трем годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Андрей Васильев, Ульяновск