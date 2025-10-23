Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главе «Империала» запретили определенные действия

Ленинский районный суд Ульяновска избрал меру пресечения гендиректору компании «Империал» (ООО, Москва), ведущей работы по скандально известному контракту о реконструкции очистных сооружений в городе Барыше Ульяновской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд, рассмотрев ходатайство следователя СУ СКР, избрал гендиректору и владельцу «Империала» Вячеславу Романову меру пресечения в виде запрета определенных действий (запрет на разговоры по телефону и использование интернета, выход из дома в ночное время).

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», в минувший вторник стало известно о возбуждении уголовного дела по факту хищения более 2 млн руб. в отношении компании «Империал». Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере было предъявлено гендиректору компании Вячеславу Романову. По версии следствия, исполняя контракт по реконструкции очистных сооружений, компания «Империал» «заключила фиктивные договоры с подконтрольной организацией «ВСК Строй» на поставку оборудования и материалов». Средства были израсходованы, а материалы и часть оборудования не поставлены.

Уголовные дела по «Империалу» были возбуждены практически одновременно следственным управлением СКР (на основании материалов оперативно-разыскных мероприятий по делу бывшего зампреда правительства Ульяновской области Владимира Пушкарева) и следственными органами полиции — на основании прокурорской проверки деятельности «Империала» по исполнению контракта. Сейчас расследование уголовного дела по «Империалу ведет СУ СКР.

По данным источника «Ъ-Волга», близкого к следственным органам, Вячеслав Романов был задержан в Москве в понедельник, в тот же день, что и Владимир Пушкарев, после чего, как и бывший вице-премьер, был доставлен в Ульяновск на допрос.

Владимира Пушкарева, оставившего пост вице-премьера облправительства 2 сентября этого года, обвиняют в превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). По версии следствия, в 2024-2025 годах, он, «используя служебное положение, обеспечил победу аффилированной с ним компании «Империал» в аукционе по реконструкции очистных сооружений в городе Барыше», «кроме того, он давал незаконные указания об увеличении суммы авансирования лоббируемой фирме, а также изменял иные значимые условия контракта в пользу подрядчика». 21 октября на основании решения суда по ходатайству следствия экс-вице-премьер был взят под стражу.

Андрей Васильев, Ульяновск