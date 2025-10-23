Главе «Империала» запретили определенные действия

Ленинский районный суд Ульяновска избрал меру пресечения гендиректору компании «Империал» (ООО, Москва), ведущей работы по скандально известному контракту о реконструкции очистных сооружений в городе Барыше Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд, рассмотрев ходатайство следователя СУ СКР, избрал гендиректору и владельцу «Империала» Вячеславу Романову меру пресечения в виде запрета определенных действий (запрет на разговоры по телефону и использование интернета, выход из дома в ночное время).

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», в минувший вторник стало известно о возбуждении уголовного дела по факту хищения более 2 млн руб. в отношении компании «Империал». Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере было предъявлено гендиректору компании Вячеславу Романову. По версии следствия, исполняя контракт по реконструкции очистных сооружений, компания «Империал» «заключила фиктивные договоры с подконтрольной организацией «ВСК Строй» на поставку оборудования и материалов». Средства были израсходованы, а материалы и часть оборудования не поставлены.

Уголовные дела по «Империалу» были возбуждены практически одновременно следственным управлением СКР (на основании материалов оперативно-разыскных мероприятий по делу бывшего зампреда правительства Ульяновской области Владимира Пушкарева) и следственными органами полиции — на основании прокурорской проверки деятельности «Империала» по исполнению контракта. Сейчас расследование уголовного дела по «Империалу ведет СУ СКР.

По данным источника «Ъ-Волга», близкого к следственным органам, Вячеслав Романов был задержан в Москве в понедельник, в тот же день, что и Владимир Пушкарев, после чего, как и бывший вице-премьер, был доставлен в Ульяновск на допрос.

Владимира Пушкарева, оставившего пост вице-премьера облправительства 2 сентября этого года, обвиняют в превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). По версии следствия, в 2024-2025 годах, он, «используя служебное положение, обеспечил победу аффилированной с ним компании «Империал» в аукционе по реконструкции очистных сооружений в городе Барыше», «кроме того, он давал незаконные указания об увеличении суммы авансирования лоббируемой фирме, а также изменял иные значимые условия контракта в пользу подрядчика». 21 октября на основании решения суда по ходатайству следствия экс-вице-премьер был взят под стражу.

Андрей Васильев, Ульяновск