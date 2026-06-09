Экс-зампред Ульяновской области Владимир Пушкарев получил три года колонии

Ленинский районный суд Ульяновска вынес приговор бывшему зампреду облправительства Владимиру Пушкареву, которого обвиняли в превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Экс-чиновнику назначили лишение свободы на срок три года и три месяца с отбыванием в колонии общего режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, бывший региональный вице-премьер Владимир Пушкарев незаконно оказал содействие ООО «Империал» (Москва) в заключении контракта, выполняемого в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Согласно контракту, заключенному с управлением архитектуры и строительства Барышского района, подрядчик должен был выполнить работы по реконструкции очистных сооружений в городе Барыше. По версии следствия, «используя служебное положение, обеспечил заключение контракта с аффилированной с ним компанией «Империал», «кроме того, он давал незаконные указания об увеличении суммы авансирования лоббируемой фирме, а также изменял иные значимые условия контракта в пользу подрядчика».

В прокуратуре отмечали, что, несмотря на перечисление ООО «Империал» более 223,5 млн руб., обязательства подрядчиком так и не были исполнены, объект в эксплуатацию не введен. По мнению надзорного ведомства, незаконные действия вице-премьера «повлекли существенное нарушение прав граждан на благоприятную окружающую среду, ограничение конкуренции, подрыв авторитета органов государственной власти и неэффективное освоение средств федерального и областного бюджетов».

Свою вину Владимир Пушкарев не признал. Следствию экс-чиновник заявлял, что действительно был знаком с руководством «Империала», но никаких действий по лоббированию этой компании не предпринимал.

Евгений Чернов