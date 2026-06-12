«Спортс» назвал лауреатов «Премии Трибуны»

Онлайн-издание «Спортс» наградило лучших спортивных авторов года. 11 июня в Москве состоялась церемония вручения «Премии Трибуны».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Победителем в номинации «лучший автор в олимпийских видах спорта» стал журналист, телекомментатор Дмитрий Губерниев. В номинации «лучший среди авторов-футболистов» приз получил экс-вратарь московского «Спартака» Артем Ребров. «Самым громким экспертом» признали Илью Мэддисона. Как «лучший автор футбольного вертикального контента» был награжден комментатор Роман Нагучев. «Лучший автор спортивного вертикального контента» — бывшая фигуристка Станислава Константинова. В номинации «лучший футбольный автор» победил проект «МЯЧ Production». А «лучшим автором-спортсменом» стал капитан омского хоккейного клуба «Авангард» Дамир Шарипзянов.

«Трибуна остается местом, где любой человек может начать писать о спорте и собрать свою аудиторию. Премия стала важной частью проекта —

она помогает отмечать авторов, которые сегодня создают лучший спортивный контент и задают стандарты качества на платформе», — заявил СЕО издания «Спортс» Евгений Коврин.

Победителей определяют пользователи, экспертный совет и сами финалисты. В состав жюри вошел специальный корреспондент ''Ъ'' Алексей Доспехов. Помимо него определяли победителей бывшие и действующие спортсмены, такие как Александр Кержаков, Федор Смолов и Максим Гончаров, журналисты и комментаторы Денис Казанский, Роман Нагучев и Дмитрий Губерниев, блогеры Дмитрий Позов, Павел Городницкий и Роман Косицын, а также представители спортивных клубов, лиг и федераций.

''Ъ'' выступает информационным партнером премии.

Арнольд Кабанов