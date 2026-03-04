Путин увеличил штатную численность вооруженных сил России

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому штатная численность вооруженных сил будет составлять 2 391 770 единиц, в том числе 1 502 640 военнослужащих. В прошлом указе, который утратил силу, штатная численность составляла 2 389 130 единиц, в том числе 1 500 000 военнослужащих.

Новый указ президент подписал сегодня, 4 марта. Указ утративший силы был подписан 16 сентября 2024 года. Помимо кадровых военных в вооруженных силах РФ числится гражданский персонал: повара, водители, психологи, медицинские работники. Их численность составляет примерно 40% от основного состава вооруженных сил.

21 декабря 2022 года Сергей Шойгу, который тогда занимал пост главы Минобороны, заявил, что численность российской армии нужно довести до 1,5 млн военнослужащих, из которых 695 тыс. будут контрактниками. Увеличение численности предлагалось проводить постепенно, и завершить процесс в 2026 году.