Путин оценил ущерб российской экономике от атак ВСУ

Атаки Вооруженных сил Украины наносят ущерб российской экономике, заявил президент РФ Владимир Путин. Однако, по его мнению, это не может создать «никаких серьезных проблем», так как экономика России быстро восстанавливается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Им не удастся решить ни задачу разобщения общества, ни нанесения ущерба нам в сфере экономики — такого, во всяком случае, какого они добиваются»,— сказал господин Путин во время встречи с участниками СВО в Кремле.

ВСУ расширяют применение БПЛА, чтобы расколоть общество и нанести экономический ущерб России, считает Владимир Путин. Он заявил, что Вооруженные силы будут усиливать ответные удары по украинской инфраструктуре.