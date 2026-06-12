Путин пообещал усилить ответные удары по Украине

Вооруженные силы России будут наращивать силу ответных ударов по украинской инфраструктуре, заявил президент Владимир Путин. По его словам, это нужно для того, чтобы «отбить желание» Вооруженных сил Украины атаковать российскую территорию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

ВСУ расширяют использование БПЛА, заявил господин Путин на встрече со штурмовиками — участниками СВО в Кремле. По его словам, цель противника — «расколоть общество РФ, посеять растерянность среди российских граждан и нанести ущерб экономике». «Но у него это не получится»,— добавил глава государства.

Президент подчеркнул, что российские военнослужащие каждый день продвигаются в зоне СВО. «Шаг за шагом, не так быстро, как бы нам хотелось, но мы все-таки идем, идем каждый день»,— сказал господин Путин.