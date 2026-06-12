Путин заявил об исчезновении грани между рабочим классом и интеллигенцией в РФ

Грань между рабочим классом и интеллигенцией на рынке труда в России сейчас стирается, заявил президент Владимир Путин. Он объяснил это развитием технологий.

«У нас, знаете, стерлась грань, по-моему, стирается во всяком случае между рабочим классом и интеллигенцией, потому что все становится высокотехнологичным, требует больших знаний, навыков хороших»,— сказал господин Путин во время встречи в Кремле с Героями Труда и лауреатами государственных премий.

Владимир Путин в День России вручил в Кремле медали «Герой Труда» и государственные премии в областях науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности за 2025 год. Среди лауреатов госпремий — ректор МГУ Виктор Садовничий, бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и режиссер Андрей Кончаловский.