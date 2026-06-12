Проект реставрации станции метро «Нарвская» получил положительное заключение экспертизы
Проект ремонта и реставрации станции метро «Нарвская» в Санкт-Петербурге получил положительное заключение повторной государственной историко-культурной экспертизы. Соответствующие материалы опубликованы на сайте КГИОП.
Станцию «Нарвская» в Петербурге подготовят к масштабной реставрации
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
Согласно документам, текущее состояние здания оценено как неудовлетворительное. Специалисты зафиксировали загрязнение фасадов, появление трещин, разрушение штукатурного слоя, потемнение деревянных элементов, а также наличие поздних слоев краски, которые ухудшают внешний облик объекта. Кроме того, выявлены повреждения системы водоотведения.
Проект предусматривает комплекс восстановительных работ. В ходе реставрации планируется установить новую систему отвода воды, восстановить облицовку цоколя, обновить штукатурное покрытие и вернуть первоначальный вид декоративным элементам фасада — полуколоннам, пилястрам, розеткам и другим архитектурным деталям.
Также специалисты заменят остекление витражей главного фасада и проведут реставрацию бетонных барельефов с декоративными элементами.
Работы направлены на сохранение исторического облика одной из знаковых станций петербургского метро.