Путин на встрече с участниками СВО в Кремле почтил память Нарана Очир-Горяева

Президент Владимир Путин на встрече в Кремле со штурмовиками — участниками СВО почтил минутой молчания память Героя России Нарана Очир-Горяева, погибшего в зоне спецоперации 4 июня. 10 июня его похоронили в Элисте с воинскими почестями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фотография с церемонии похорон Нарана Очир-Горяева

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фотография с церемонии похорон Нарана Очир-Горяева

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«К сожалению, мы теряем таких людей. Давайте, и его память, и память других ребят, которые ушли, отдав жизнь за Родину, за Россию, почтим минутой молчания», — сказал Владимир Путин.

В декабре Наран Очир-Горяев доложил президенту о взятии Северска. После он встретился с президентом на церемонии вручения медали «Золотая Звезда». Позже участвовал в прямой линии с президентом, где рассказал, как проходила операция по взятию Северска.

Нарану Очир-Горяеву было 52 года. Он родился в калмыцкой Лагани, образование получил в Каспийске. После служил в полиции, находился в командировках в Дагестане и Чечне. На СВО ушел добровольцем. Дослужился до заместителя командира батальона в звании старший лейтенант.

О том, как Нарана Очир-Горяева провожали в последний путь — в репортаже «Ъ» «Он берег своих пацанов».