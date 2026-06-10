«Он берег своих пацанов»

В среду, 10 июня, в Элисте прощались с Героем России Нараном Очир-Горяевым, командовавшим ротой при взятии Северска. Вся страна узнала о нем, когда в декабре 2025 года тот лично доложил об успехе операции Владимиру Путину. 4 июня Наран Очир-Горяев погиб в зоне боевых действий. На похоронах его вспоминали как «истинного воина», «достойного сына своего народа» и «калмыцкого богатыря», до последнего остававшегося на передовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Попрощаться с Нараном Очир-Горяевым пришли не только военные, но и обычные жители Элисты

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Попрощаться с Нараном Очир-Горяевым пришли не только военные, но и обычные жители Элисты

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Утром 10 июня практически все центральные улицы Элисты были оцеплены сотрудниками ДПС. В это время в небольшом кирпичном доме в частном секторе священнослужители Центрального хурала «Золотая обитель Будды Шакьямуни» совершали молебен над телом Нарана Очир-Горяева. На закрытой церемонии присутствовали лишь родные и близкие погибшего, но на улице возле дома собралась целая толпа. Военные, силовики, сотрудники администрации города и правительства Калмыкии, простые местные жители терпеливо ждали окончания молебна, укрываясь в тени деревьев и соседних домов.

Мужчины обсуждали обстоятельства гибели военнослужащего и его боевые заслуги, женщины — сочувствовали родственникам погибшего и вытирали слезы платками. Все собравшиеся называли Нарана Очир-Горяева героем. «Простой был человек, добродушный,— вспоминал один из его сослуживцев.— Всегда мог поддержать в трудную минуту. Смелый, отважный… Он был верен своему долгу. Последние полгода мы служили вместе, он стал частью семьи. Это большая потеря не только для подразделения, а для всей страны».

В какой-то момент к дому подошла группа молодых военных в летней полевой форме. Один из них долго пытался прицепить на грудь медаль. Делать это ему приходилось одной рукой, второй просто не было. В итоге надеть награду ему помог сослуживец. Чуть позднее к компании присоединился еще один военный — молодой калмык с татуировками и металлическими колечками в ушах. Его привезли на коляске, у парня не было обеих ног.

Когда молебен завершился, почти вся улица оказалась заполнена людьми. Многим было тяжело стоять на жаре — в этот день температура поднималась до 30 градусов,— и они доставали зонтики, одалживали друг другу бутылки воды. Одна из девушек сняла каблуки и стояла босиком.

По толпе пронесся шепот: приехал глава Калмыкии Бату Хасиков. Он зашел в дом с цветами, затем у входа заиграл военный оркестр.

Военнослужащие вынесли из дома гроб, укрытый флагами России и Калмыкии. К его крышке с помощью обычного скотча была прикреплена фуражка. По калмыцкой традиции покойника сначала пронесли по ходу солнца вокруг дома, а затем — под траурный марш — по главным улицам Элисты. За гробом шли больше сотни участников церемонии с цветами и венками. Процессию возглавляли две дочери погибшего, двое сыновей, вдова и пожилая мать. Прохожие останавливались на тротуарах и плакали, многие присоединялись к толпе — хотя казалось, что изначально этого делать не планировали. Пожилая женщина с тростью, в ветхом платье, увидав гроб, встала на колени и, закрыв рот рукой, заплакала. Прохожий мужчина помог ей подняться. Процессия дошла до администрации города, где участников церемонии ждали автобусы до городского кладбища, значительная часть которого отведена под могилы военных. Там же вырыли яму и для Нарана Очир-Горяева.

Гроб вытащили из катафалка и поставили на две небольшие табуретки. Возле него встали военнослужащие, державшие награды погибшего и четыре его фотографии. На одной из них — Владимир Путин вешает на грудь Нарана Очир-Горяева звезду Героя России. «Для меня лично это тяжелая, невосполнимая утрата,— тихо заговорил глава региона Бату Хасиков, стоя у гроба.— Наран Алексеевич — истинный воин, достойный сын своего народа. Настоящий калмыцкий богатырь, Герой России. Имя Наран означает “Солнце”. Он и правда всю жизнь всем светил. И я не удивлен, что наш президент так к нему относился, выделял его».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония похорон Героя России Нарана Очир-Горяева

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Церемония похорон Героя России Нарана Очир-Горяева

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Господин Хасиков вспоминал, как предлагал погибшему закончить военную службу и начать «приносить пользу на новом поприще». «Я знаю, что и вы его убеждали,— сказал глава республики, обращаясь к вдове, и она в ответ кивнула.— Но Наран Алексеевич был непреклонен. Он сказал: “Меня ждут на фронте. Меня пацаны ждут”». Героизм Нарана Очир-Горяева, отметил Бату Хасиков, и заключается в решении остаться. «Да, он освободил важный рубеж со своей ротой. Но он, как командир, действовал таким образом, чтобы беречь своих пацанов».

Пока говорил глава региона, одна из участниц церемонии отвернулась и ушла из первых рядов, встав лицом к вырытой яме. Девушка долго смотрела в нее, пока к микрофону не пригласили следующего выступающего.

От лица командования Южного военного округа говорил полковник Михаил Палехов: «Его жизненный путь — это пример для нас всех. Он был достойнейший командир, который своими действиями сохранил жизни бойцов. Благодаря таким людям, как Наран Алексеевич, мы обязательно победим».

Траурная церемония по военной традиции завершилась складыванием российского флага. Военком Калмыкии Андрей Сарангов пояснял собравшимся, что каждый сгиб имеет символическое значение. «Девятый — дань матери, что смогла привить любовь ко всем окружающим. Десятый — дань отцу, воспитавшему гражданина,— говорил он.— И наконец тринадцатый — символ вечной жизни». Сложенный флаг вручили вдове Елене Борисовне. Она прижала его к лицу и опустила голову, в этот момент младший сын погибшего положил руку на плечо матери. Один из организаторов церемонии спросил у женщины, нужно ли ей еще время перед тем, как гроб опустят в землю,— и та утвердительно кивнула.

Спустя некоторое время гроб под выстрелы почетного караула опустили в яму. Несколько машин ДПС в память о погибшем включили сирены. К могиле поднесли почти два десятка венков — от военных формирований, администрации города и правительства, местных сенаторов и общественных организаций. Цветы возложили и все участники церемонии.

10 июня объявлено в Элисте днем траура. На всех экранах города высвечена фотография Нарана Очир-Горяева с подписью: «Баатрин нерн оньдин мана зуркнд» (в переводе на русский — «Имя богатыря навсегда в нашем сердце»). В центре города — возле памятника герою СССР Басану Городовикову — собран стихийный мемориал, где сотрудники администрации теперь меняют цветы каждый раз, когда они вянут на жарком солнце.

Полина Мотызлевская, Элиста