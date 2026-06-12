В результате атаки ВСУ на Чебоксары 10 июня повреждения получили более 40 домов

При ракетной атаке ВСУ на Чебоксары 10 июня повреждены 42 жилых дома. Восстановительные работы продолжаются, сообщил глава города Станислав Трофимов.

Более чем в 40 квартирах устранены все повреждения, сообщается в канале господина Трофимова в «Максе». По его словам, после предыдущей атаки ВСУ на Чебоксары 5 мая устранены повреждения в 53 из 57 домов.

При атаке ВСУ на Чебоксары 10 июня пострадали три человека. Помимо жилых домов, были повреждены административные здания и социальные объекты, сообщал глава города.